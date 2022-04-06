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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB: Rusya'ya savaşın başından beri enerji için 35 milyar avro ödedik

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin Rusya'ya savaşın başından beri enerji için 35 milyar avro ödediğini, bunun enerji bağımlılığını azaltma aciliyetine işaret ettiğini söyledi.

Selen Temizer   | 06.04.2022
AB: Rusya'ya savaşın başından beri enerji için 35 milyar avro ödedik

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuştu.

Liderler, 24-25 Mart'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarını, Ukrayna'daki savaş ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uygulanmasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Borrell, AB'nin Rus fosil yakıtlarına yaptığı ödemelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşını finanse ettiğine dikkati çekti.

"Savaşın başlangıcından bu yana enerji için Putin'e 35 milyar avro ödedik." diyen Borrell, bunun Ukrayna'ya verilen askeri 1 milyar avroluk destekle kıyaslandığında enerji bağımlılığı azaltmanın öneminin görüleceğini kaydetti.

"Er ya da geç"

Michel, AP'ye hitabında AB'nin Rusya'ya "er ya da geç" petrol ve gaz yaptırımları da uygulanması gerektiğini söyledi.

Buça'da ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki sivillerin ölümleri "savaş suçları" olarak tanımlayan Michel, "Rusların Ukrayna halkına karşı vahşetinin sınırsız olduğunun bir başka kanıtı." ifadesini kullandı.

Michel, AB'nin bu duruma kayıtsız kalmayacağını, sorumluları için söz konusu eylemlerin sonuçlarının olacağını dile getirdi.

Daha fazla yaptırım

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulacağını yineleyerek AB'nin Rusya'ya, Birliğe verdiğinden daha çok zarar verecek "akıllı" yaptırımları artırmaya devam etmeyi planladığını belirtti.

Von der Leyen, dün açıklanan beşinci yaptırım paketine atıfta bulunarak "Kömürü yasakladık ama şimdi petrole bakmamız gerekiyor ve Rusya'nın fosil yakıtlardan elde ettiği gelirlere bakmamız gerekecek." dedi.

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