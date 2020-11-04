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Dünya, Koronavirüs

Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransızdan 7'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin tedbirlerini tutarsız bulduğunu gösterdi.

Alaattin Doğru   | 04.11.2020
Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor

Paris

YouGov araştırma şirketinin 2-3 Kasım'da "Huffingtonpost" için yaptığı anketlere göre, Fransız halkının yalnızca yüzde 29'u hükümete ikinci dalgayla başa çıkma konusunda güveniyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Katılımcıların yüzde 73'ü hükümetin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin adımlarını tutarsız bulurken, 10 kişiden 7'si salgının ikinci dalgasına karşı koymada hükümete güvenmediğini belirtti.

Zaruri olmayan hizmetlerin durdurulması kararı kapsamında kuaförler ve kütüphanelerin kapalı kalması konusunda katılımcıların yüzde 52'si hükümetle aynı düşünmediğini ifade etti.

Moda ürünlerinin "temel kalemler" kategorisine dahil edilmesi gerektiğine inananların oranı ise yüzde 35'te kaldı.

Macron'a güven gittikçe azalıyor

Fransa'da 1 Kasım'da yapılan bir ankette de hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 olarak çıkmıştı.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

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Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor
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