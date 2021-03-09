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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret

Paris Camisi'nden yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Camisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Yusuf Özcan   | 09.03.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Paris Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.

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