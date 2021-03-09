Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret
Paris Camisi'nden yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Camisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.
Paris
Paris Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmede Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.