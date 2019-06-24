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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'a "Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirme" çağrısı yaptı.

Dildar Baykan,Yusuf Özcan   | 24.06.2019
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli

New York,Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New Yorker dergisine verdiği mülakatta, AP seçimlerinden ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. 

Trump ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde belirsizlik olduğunu vurgulayan Macron, "Özellikle Trump'ın Brexit sürecindeki duruşuna bakarsanız, zorlu bir Brexit'i desteklediğini göreceksiniz. Bence Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli." yorumunda bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) geçen ay yapılan seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Macron, şöyle konuştu:

"Avrupa'da yeni olan boyut, aşırıcılığın özellikle de aşırı sağın her yerde yükselmesi. Birkaç ay önce birçok insan yeni aşırı sağ koalisyonunun AP'de çoğunluk sağlayacağını düşünüyordu. Ancak böyle olmadı. Bence AP seçimlerinin en büyük olumlu yanı bu oldu."

Aşırı sağcı partilerin yabancı bazı aktörlerce desteklendiğini ve bu partilerin onların etkisi altında kaldıklarını savunan Macron, bu yabancı etkilerden birisinin de Trump olup olmadığına ilişkin soruya, "Hayır. Çünkü, Trump'ı ve onun eski danışmanı Steve Bannon'ı benimsemiyorum." yanıtını verdi.

"ABD-İran gerilimi" 

Macron, Marsilya'da Fransa, Portekiz, Malta, İspanya, İtalya, Cezayir, Libya, Fas, Moritanya ve Tunus dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Akdeniz Forumu'nun ardından da basına açıklamalarda bulundu. 

ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu belirten Macron, Fransa'nın İran nükleer anlaşmasını desteklediğini hatırlattı. Macron, "Bu gerginlik son haftalarda yükseldi. Her türlü saldırıyı veya gerginliğin tırmanışını kınıyoruz. (Her iki tarafla) Diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Danışmanını geçen hafta İran'a gönderdiğini ve Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini ifade eden Macron, bölgenin güvenliği için iki ülke arasındaki gerilim hakkında bir çözümün bulunması gerektiğini kaydetti.

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