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Dünya

BM'den Yemen'de taraflara itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler'den, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısının ardından, bölgede son günlerde tırmanan gerilimden endişe duyulduğu belirtilerek, taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Dildar Baykan,Safvan Allahverdi   | 24.06.2019
BM'den Yemen'de taraflara itidal çağrısı

New York/Washington

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haq, "Son günlerde, Yemen'in çeşitli kısımlarındaki şiddetin tırmanmasından ve Suudi Arabistan'daki sivil altyapılara yönelik füze saldırılarından endişeliyiz." dedi. 

Bölgede gerilimin tırmanmasının barış umutlarını tehlikeye attığını kaydeden Haq, taraflara itidal çağrısında bulundu.

ABD: İran destekli saldırıları durdurun

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, "İran destekli ve kabul edilemez" olduğunu vurguladığı saldırıların sivilleri ve bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarını riske soktuğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.

Pompeo, "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Husiler, çatışmayı sona erdirmek için İsveç'te verdikleri taahhütler kapsamında Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi süreçte yapıcı bir şekilde yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki çatışma ortamının bazı kesimlerce "izole ve gerçek bir saldırganın olmadığı bir sivil savaş olarak görüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu" ileri süren Pompeo, şunları kaydetti:

"Yemen'de yaşananlar, İran tarafından sürdürülen ve gittikçe büyüyen bir savaş ve insani krizdir. (İran) Rejim, Husiler'e İran Devrim Muhafızları üzerinden yıllardır para ve silah gönderiyor. Yemen'deki İran destekli vekil grubun yaptığı her saldırıda, İran'ın kırk yıldır sebebiyet verdiği kaos ve ölüm karnesine yeni bir kayıt giriliyor."

Baskı devam edecek

Suudi Arabistan yönetimi ile konuya ilişkin görüştüğünü aktaran Pompeo, ABD'nin, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sürdürmek adına bölgedeki müttefiklerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Pompeo açıklamasında, "Bunun yanı sıra, bölgedeki şiddet sağanağına son verene ve diplomasiye diplomasi ile karşılık verene kadar İran'a uyguladığımız baskı kampanyasına devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Abha Havalimanı'na saldırı

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na dün akşam düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanı'na saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

Husiler, 12 Haziran'da da Uluslararası Abha Havalimanı'na saldırı düzenlemiş, olayda 26 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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