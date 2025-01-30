Dolar
35.78
Euro
37.39
Altın
2,796.64
ETH/USDT
3,257.20
BTC/USDT
105,608.00
BIST 100
10,082.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Çad’daki son askeri üssünü orduya devretti

Fransa, son askeri üssünü de Çad ordusuna devrederek ülkedeki askeri varlığına tamamen son verdi.

Ahmet Emin Dönmez  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Fransa Çad’daki son askeri üssünü orduya devretti

Yaounde

Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Adji Kossei Üssü’nün kontrolünün Fransız askerlerinden devralındığı bildirildi.

Açıklamada, "Adji Kossei Üssü’nün devralınması, Fransız güçlerinin Çad’daki varlığının tamamen sona ermesini sağlamıştır. Bu devir teslim, üst düzey yetkililerin iradesine, özellikle Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ve Çad halkının taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü 26 Aralık 2024'te, Abeche Askeri Üssü ise 12 Ocak’ta Çad ordusuna teslim edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığından Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Bakan Kurum: Depremden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde 2 bin 175 konut tamamlandı
Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
İstinaf, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında kararını verdi
Türkiye'den, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Fransa, Grönland'a askeri birlik göndermesinin söz konusu olmadığını belirtti

Fransa, Grönland'a askeri birlik göndermesinin söz konusu olmadığını belirtti

Fransa, Çad’daki son askeri üssünü orduya devretti

Fransa ekonomisi siyasi kriz nedeniyle son çeyrekte geriledi

Fransa Başbakanı Bayrou'nun göç konusunda "istila" yorumu tartışmalara yol açtı

Fransa Başbakanı Bayrou'nun göç konusunda "istila" yorumu tartışmalara yol açtı
Paris'in ünlü Louvre Müzesi yenilenme sürecine girecek

Paris'in ünlü Louvre Müzesi yenilenme sürecine girecek
Fransa Dışişleri Bakanından Grönland'a asker göndermeye ilişkin soruya "Neden olmasın?" yanıtı

Fransa Dışişleri Bakanından Grönland'a asker göndermeye ilişkin soruya "Neden olmasın?" yanıtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet