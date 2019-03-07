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Dünya

Fransa Başbakanı'ndan BM'ye sarı yelekliler tepkisi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, polis şiddetine ilişkin, "Olayları aydınlatmak için BM'yi beklemedik." dedi.

Yusuf Özcan   | 07.03.2019
Fransa Başbakanı'ndan BM'ye sarı yelekliler tepkisi

Paris

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, sarı yeleklilerin gösterilerinde "polisin orantısız güç kullandığı belirtilen olaylar" hakkında geniş kapsamlı soruşturma istemesine tepki gösterdi.

Philippe, BFMTV televizyonunda, sarı yeleklilerin eylemlerinde polisin uyguladığı şiddete ilişkin, "Olayları aydınlatmak için BM'yi beklemedik." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin bir hukuk devleti olduğunu ve bir şikayet olduğunda gereğinin yapıldığını belirten Philippe, Bachelet'e gösterilerde polise karşı uygulanan şiddetin de anlatılması gerektiğini savundu.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux da yaptığı açıklamada, Bachelet'in söz konusu soruşturmayı talep etmesini şaşırtıcı bulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa'da üç aydan fazladır devam eden sarı yeleklilerin eylemine ilişkin, "Aşırı güç kullanıldığı belirtilen vakalar hakkındaki tüm raporlara ilişkin geniş kapsamlı soruşturma çağrısında bulunuyorum." demişti.

Mediapart internet sitesinin haberine göre, eylemlerde 1 kişi biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, 5 kişinin eli koptu, 21 kişi gözünü kaybetti, 204 kişi başından, 13 kişi elinden, 41 kişi gövdesinden, 68 kişi bacaklarından ve 16 kişi belinden yaralandı.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve bin 796'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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