Euro
9.01
Dolar
7.31
BIST 100
1,505.42
Altın
1,920.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Kongre Binası içerisinden çıkarılan protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı
logo
Dünya

Fransız muhalif lider Melanchon'dan ABD'deki olaylara sessiz kalan Macron'a tepki: Nereye gitti, yöneticileri nerede?

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek tepki gösterdi.

Alaattin Doğru   | 07.01.2021
Fransız muhalif lider Melanchon'dan ABD'deki olaylara sessiz kalan Macron'a tepki: Nereye gitti, yöneticileri nerede?

Paris

Aşırı sol hareketi "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın da lideri olan Melanchon, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Melanchon, "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullandı.

Muhalif lider, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve partisine de Trump'a verdiği desteği geri çekmesi çağrısında bulundu.

Melanchon, ABD'deki aşırı sağın geri püskürtülmesi ve zarar vermemesi için dünyayla bağlantılarının kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise destekçilerinden evlerine dönmelerini istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 548 kişi hayatını kaybetti
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti

Benzer haberler

Avrupa ülkeleri, ABD'de Kongre binasının işgal edilmesine tepki gösterdi

Avrupa ülkeleri, ABD'de Kongre binasının işgal edilmesine tepki gösterdi

Fransız muhalif lider Melanchon'dan ABD'deki olaylara sessiz kalan Macron'a tepki: Nereye gitti, yöneticileri nerede?

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD seçimini Biden kazanmıştır

ABD'de Georgia eyaletindeki 2. tur seçimleri kazanan Demokratlar, Senatoda dengeyi sağladı

ABD'de Georgia eyaletindeki 2. tur seçimleri kazanan Demokratlar, Senatoda dengeyi sağladı
Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır
Türkiye’den ABD'deki olayları 'endişe ile izliyoruz' mesajları

Türkiye’den ABD'deki olayları 'endişe ile izliyoruz' mesajları