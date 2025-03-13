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Dünya

Fransa: Avrupa'nın savunması Karadeniz'deki güç dengesi dikkate alınmadan düşünülemez

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Avrupa savunma konusunun Karadeniz ve bölgedeki güç dengesi dikkate alınmadan düşünülemeyeceğini belirtti.

Esra Taşkın  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Fransa: Avrupa'nın savunması Karadeniz'deki güç dengesi dikkate alınmadan düşünülemez

Paris

Lecornu, başkent Paris'te düzenlenen "E5 Savunma Bakanları Toplantısı"nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'ya verilebilecek güvenlik garantileri, Washington ve Kiev arasındaki iletişimin yeniden sağlanması ve Suudi Arabistan'da yaşanan son gelişmelerin toplantıda ele alındığını aktaran Lecornu, "Açıkça görülüyor ki çabalarımız sonuç verdi ve artık top tamamen Rusya'nın elinde. Gerçek müzakereler yakında başlayacak ve bu süreç bize bir ateşkes sağlama ve kalıcı bir barışın gerçek parametrelerini tartışma fırsatı verecek." diye konuştu.

Lecornu, daha önce yapılan Minsk anlaşmalarındaki gibi önemli güvenlik garantileri olmadan yapılan ateşkeslerin kalıcı çözüm sunmadığını savunarak, "Bu toplantıda geniş bir fikir birliği ortaya çıktı: Ukrayna için en önemli güvenlik garantisi, Ukrayna ordusunun ta kendisidir. Yani, ordunun kapasitesi, silahları, teçhizatı, eğitimi ve organizasyon yapısıdır." ifadelerini kullandı.

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı ve kritik askeri alanlarda Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanmasının öncelikli meseleler olduğunun altını çizen Lecornu, Ukrayna ordusunun gelecekte nasıl yapılandırılacağını belirlemek üzere çalıştıklarını ifade etti.

Lecornu, genelkurmay başkanlarının kalıcı bir barış ve ateşkes için güvenlik mimarisi önerileri üzerinde çalışmalarına başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Daha önce de Fransız basınına defalarca söylediğim gibi bu mesele yalnızca 'Ukrayna topraklarında yabancı askerlerin varlığına' indirgenmemelidir. Bunun arkasında acilen çözülmesi gereken başka sorunlar var: Karadeniz meselesi, Karadeniz'de güvenlik, Ukrayna'da bulunan nükleer santrallerin güvenliği meselesi gibi."

Konuşmasında, Türkiye dahil Karadeniz bölgesindeki NATO ortaklarıyla devam eden görüşmelere atıfta bulunan Lecornu, Avrupa savunma konusunun Karadeniz ve bölgedeki güç dengesi dikkate alınmadan düşünülemeyeceğine işaret etti.

Savunma bakanlarıyla 15 gün içinde tekrar bir araya geleceklerini aktaran Lecornu, Rusya'nın ateşkesi kabul edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını belirtti.

Lecornu, "Aslında Rus tehdidi yeni bir şey değil. Yeni olan, ABD'nin öngörülemez hale gelmesi." diyerek, toplantıda Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmak için atılması gereken öncelikli adımları ele aldıklarını ifade etti.

Özellikle uzay ve hava savunması gibi stratejik alanlarda Avrupa'nın geri kalma riski taşıdığını belirten Lecornu, "Moskova'nın kararından bağımsız olarak hazırlıklı olmalıyız." dedi.

E5 Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Lecornu, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey'i Paris'te ağırladı.

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