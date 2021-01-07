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ABD Kongre Binası içerisinden çıkarılan protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı
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Dünya

Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Özcan   | 07.01.2021
Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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