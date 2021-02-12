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Dünya

Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın uranyum metali üretmesinden endişeli

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın uranyum metali üretmesini endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

Alaattin Doğru   | 12.02.2021
Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın uranyum metali üretmesinden endişeli

Paris

Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Fransa, Almanya ve İngiltere hükümetleri olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planını (KOEP) ihlal ederek uranyum metali ürettiğini teyit etmesini endişeyle not ettik." ifadesine yer veridi.

"Anlaşmaya göre İran'ın 15 yıl boyunca uranyum metali üretmeyeceği, uranyum metalürjisi araştırma ve geliştirmesi yapmayacağını taahhüt ettiği" belirtilen açıklamada, bu çalışmaların nükleer silah geliştirmenin önemli bir adımı olduğu ve geçerli sivil bir gerekçesinin olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İran'ı hemen bu faaliyetlerini sonlandırmaya ve nükleer taahhütlerini daha fazla ihlal etmekten kaçınmaya çağırıyoruz. İran, ihlallerini hızlandırarak KOEP'in hedeflerinin tamamıyla hayata geçirilmesine imkan verecek diplomasi imkanlarını riske atıyor." değerlendirmesi yapıldı.

İran, uranyum metali üretimi için çalışmaların başlayacağını duyurmuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de KOEP anlaşmasından tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

İran, bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de mecliste onaylanan nükleer yasa kapsamında, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirdiğini, 13 Ocak'ta nükleer silah üretiminde de kullanılan uranyum metali üretimi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

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