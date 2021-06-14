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Dünya

Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

Fransa, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlediği ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı "failinden bahsetmeden" kınadı.

Alaattin Doğru   | 14.06.2021
Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı Fotoğraf: Zeyn Ali/AA

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin’deki Şifa Hastanesine düzenlenen ve aralarında sağlık personeli ile hastaların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bombalamaların en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Kurbanların ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2286 sayılı kararında özellikle belirtilen sağlık personeli ve altyapısının korunması zorunluluğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Fransa, uluslararası insani hukukun pervasızca ihlal edildiği bu saldırının sorumlularının açığa çıkarılması çağrısında bulunuyor.” ifadesi kullanıldı.

Hastanenin konumunun tüm taraflara iletildiği kaydedilen açıklamada, Fransa’nın uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal edenlerin cezasız kalmalarına karşı mücadeleye desteğini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırının failine ise değinilmedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

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