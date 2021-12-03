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Dünya

Fransa 80 Rafale tipi savaş uçağının satışı için BAE ile anlaşma imzaladı

Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 80 Rafale tipi savaş uçağının satışını içeren anlaşmayı imzaladı.

Yusuf Özcan   | 03.12.2021
Fransa 80 Rafale tipi savaş uçağının satışı için BAE ile anlaşma imzaladı

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, BAE'ye ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, bu satışın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sonucu olduğu aktarıldı.

Uçakların 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği rekor savaş uçağı satışı oldu.

Fransa, daha önce Mısır'a 54, Katar'a 36 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.

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