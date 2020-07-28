Florida'da Kovid-19'a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı
ABD'nin Florida eyaletinde okulların açılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çocukların oranının yüzde 34 arttığı bildirildi.
Ankara
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Florida sağlık yetkilileri, Kovid-19'a yakalanan 17 yaş ve altı toplam çocuk sayısının 16 Temmuz'da 23 bin 170 olduğunu, 24 Temmuz itibarıyla bu rakamın 31 bin 150'ye yükseldiğini duyurdu.
Böylelikle eyalette salgına yakalanan çocuk oranı 8 gün içinde yüzde 34 arttı.
Öte yandan salgın, nedeniyle hastanede tedavi gören çocuk sayısı 16 Temmuz itibarıyla 246 olurken, bu rakam 24 Temmuz'da 303'e yükseldi.
Hastaneye kaldırılan çocuk oranı da 8 gün içinde yüzde 23 artış gösterdi.
Salgına yakalanan ve hastanede tedavi gören çocuk sayısında büyük bir artışın yaşandığı eyalette okulların sonbaharda açılmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.