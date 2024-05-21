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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

FKÖ Genel Sekreteri, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'deki saldırıların "derhal durdurulmasının gerekliliğini" görüştüğünü duyurdu.

Awad Rjoob, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
FKÖ Genel Sekreteri, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Filistin

Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile biraraya geldiğini ve Gazze'de acilen ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konusunu görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede Gazze'ye insani yardım ve sağlık malzemelerinin girmesi için İsrail'in tüm sınır kapılarını açmaya zorlanması gerektiğini ele aldıklarını ifade eden Şeyh ayrıca İsrail'in işgal altındaki baskın ve gözaltılarının durdurulması, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerine el koymayı bırakması gibi konuların da görüşüldüğünü aktardı.

Sullivan, Netanyahu'ya Gazze'ye saldırıların sonlandırılması planını sundu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın, bölgeye ziyareti kapsamında Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.

İlk olarak cumartesi günü Suudi Arabistan'a giden Sullivan, burada Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşmüş, dün de İsrail'e geçerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile buluşmuştu.

Haaretz'in haberine göre, Sullivan, önceki gün Tel Aviv'de görüştüğü Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz'a, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sonlandırılmasına ilişkin bir plan sunmuştu.

Planda, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki temaslar, esir takasına ilişkin bir anlaşma dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlandırılması konusunda Washington ile Riyad'ın tutumuna yer verilmişti.

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