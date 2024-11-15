Dolar
34.56
Euro
36.42
Altın
2,566.51
ETH/USDT
3,079.90
BTC/USDT
87,400.00
BIST 100
9,420.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fitch: ABD kredi ortamı politika değişiklikleriyle değişebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekonomik planı uygulanırsa, ABD'nin kredi ortamında değişimlerin yaşanabileceğini belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Fitch: ABD kredi ortamı politika değişiklikleriyle değişebilir

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, aylık temel hizmet enflasyonundaki büyüme, Trump yönetiminde artabilecek enflasyonist baskı potansiyeli ve mali açığa dair endişelere işaret edilerek, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika gevşemesinde bir yavaşlama olabileceği spekülasyonuyla ülkede Hazine tahvili faizlerinin yükseldiği kaydedildi.

Faiz oranına dair yolun, konut ve ticari gayrimenkul için kilit öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, mortgage oranlarının 2025'te önemli ölçüde düşmesinin pek olası olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, üçüncü çeyrekte olumlu kredi derecelendirme eylemlerinin olumsuzları aştığı ifade edilerek, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam etmesiyle olumsuz derecelendirmelerin arttığı belirtildi.

Dayanıklı tüketici harcamaları ve Fed'in politika gevşetmesinin 2025'e doğru kredi performansını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, "Ancak Trump'ın politikaları, enflasyon ve para politikası yörüngesini değiştirebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, vergi indirimlerinin uzatılmasının şirketlerin serbest nakit akışı marjlarını destekleyeceği ancak, daha yüksek tarifelerin tüketici talebini azaltabileceği, girdi maliyetlerini artırabileceği veya tedarik zincirinin yeniden yapılandırılmasını gerektirebileceği kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında ayrıca, Trump yönetiminin bankalar, petrol ve gaz üreticileri, enerji projeleri, kamu hizmetleri, otomobil üreticileri, hastaneler ve ilaç şirketleri dahil olmak üzere bir dizi sektör üzerinde doğrudan, uzun vadeli etkilere sahip olacak finansal, iklim ve sağlık düzenlemelerini geri alabileceğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk savaş gemileri ve denizaltısı Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edecek
Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ordu Kültür Buluşmaları İstanbul'da başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve kıyamete kadar var olmaya devam edecektir

Benzer haberler

Trump, Sağlık Bakanlığı'na Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdi

Trump, Sağlık Bakanlığı'na Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdi

Fitch: ABD kredi ortamı politika değişiklikleriyle değişebilir

İsrail televizyonuna göre, Trump, Tel Aviv'e silah transferine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırma sözü verdi

Trump'ın Adalet Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı için seçtiği isimler tartışma konusu oldu

Trump'ın Adalet Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı için seçtiği isimler tartışma konusu oldu
Iraklılar, ABD'nin Trump döneminde ülkeden çekilmeyeceğini düşünüyor

Iraklılar, ABD'nin Trump döneminde ülkeden çekilmeyeceğini düşünüyor
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdürüyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendirmeyi sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet