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Dünya

Fırat Kalkanı bölgesinde terör saldırısı önlendi

Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin Azez ilçesinde bomba düzeneğini tespit ederek, terör saldırısını engelledi. Azez merkezindeki işlek bir caddede tespit edilen bomba düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirdi.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 09.02.2021
Fırat Kalkanı bölgesinde terör saldırısı önlendi

Azez

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba düzeneğini tespit ederek, terör saldırısını engelledi.

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez merkezindeki işlek bir caddede bomba düzeneği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez ve Bab ilçelerinde 31 Ocak'ta terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

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