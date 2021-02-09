Fırat Kalkanı bölgesinde terör saldırısı önlendi
Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin Azez ilçesinde bomba düzeneğini tespit ederek, terör saldırısını engelledi. Azez merkezindeki işlek bir caddede tespit edilen bomba düzeneği güvenlik güçlerince etkisiz hale getirdi.
Azez
Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba düzeneğini tespit ederek, terör saldırısını engelledi.
SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez merkezindeki işlek bir caddede bomba düzeneği tespit edildi.
Güvenlik güçleri, bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.
Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez ve Bab ilçelerinde 31 Ocak'ta terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.