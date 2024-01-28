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Dünya

Finlandiya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Finlandiya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Tuğba Altun  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Finlandiya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Helsinki

Ülkede yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek.

İkinci 6 yıllık dönemi martta sona erecek Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün halefinin belirleneceği seçimde, ilk turda kimsenin yüzde 50'den fazla oy alması beklenmiyor. Bu durumda 11 Şubat'ta ikinci tur seçimin gerçekleşmesi söz konusu olacak.

Sandıkların kapatılmasının ardından yerel saatle gece yarısı civarında ilk sonuçların gelmesi bekleniyor. İlk tur sonuçları 30 Ocak'ta resmi olarak onaylanacak.

Finlandiya'da 4,5 milyon vatandaş 3'ü kadın olmak üzere 9 adaydan birine oy vererek yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Anketler, eski Başbakan Alexander Stubb ve eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun önde gelen adaylar arasında olduğunu gösteriyor.

Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı martta 6 yıllık görev süresine Avrupa'da değişen jeopolitik ve güvenlik durumu nedeniyle seleflerinden daha farklı bir dönemde başlayacak.

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Finlandiya'da cumhurbaşkanı, dış ve güvenlik politikalarını belirlemede yürütme gücünü elinde bulunduruyor.

Yıllardır benimsediği askeri tarafsızlık politikasını Rusya-Ukrayna savaşının ardından terk eden Finlandiya, Nisan 2023'te NATO'nun 31. üyesi olmuştu.

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