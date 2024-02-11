Dolar
30.70
Euro
33.11
Altın
2,024.69
ETH/USDT
2,504.40
BTC/USDT
48,080.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Stubb önde tamamladı

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski Başbakanı Alexander Stubb'ın yarışı önde tamamladığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Stubb önde tamamladı

Ankara/Helsinki

YLE haber ajansına göre, 2. turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı eski Başbakan Stubb, yarışı, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun önünde bitirdi.

Stubb oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı.

Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki araç kazasında bir asker şehit oldu
Ankara'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımına ilişkin açıklama
TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz'dan Orta Amerika'ya çalışma ziyareti
Bakan Yumaklı, "Turist" anlamında kullandığı "Misafir" kelimesinin çarpıtıldığını bildirdi

Benzer haberler

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Stubb önde tamamladı

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Stubb önde tamamladı

Pakistan ordusu: Çoğulculuğu tüm demokratik güçlerin oluşturduğu birlik hükümeti temsil edebilir

Pakistan'da seçim sonuçlarının geç açıklandığı gerekçesiyle düzenlenen protestoda 3 polis öldü

Finlandiya, Rusya sınırının yaklaşık 2 ay daha kapalı kalacağını bildirdi

Finlandiya, Rusya sınırının yaklaşık 2 ay daha kapalı kalacağını bildirdi
Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor

Pakistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri PTI'nın bağımsız milletvekilleri önde götürüyor
AP: Sırbistan özgür ve adil seçim taahhüdünü yerine getirmedi

AP: Sırbistan özgür ve adil seçim taahhüdünü yerine getirmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet