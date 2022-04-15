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Dünya

Finlandiya 'büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracak

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı.

Nuri Aydın   | 15.04.2022
Finlandiya 'büyük ihtimalle' NATO'ya başvuracak

Ankara

Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi.

Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tuppurainen, Rusya'nın sebepsiz yere başlattığı Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenliği için bir "uyarı" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığına cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.

NATO üyeliğinin önemli bir konu haline geldiğine dikkati çeken Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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