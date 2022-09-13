Dolar
18.25
Euro
18.20
Altın
1,701.54
ETH/USDT
1,594.20
BTC/USDT
20,215.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistinliler Akdeniz'deki doğal gaz haklarını istiyor

Filistinliler, Gazze Şeridi açıklarında Akdeniz'deki doğal gaz haklarının verilmesi ve İsrail ablukası altındaki bölgeyi dış dünyaya bağlayacak deniz yolu inşa edilmesi talebiyle etkinlik düzenledi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 13.09.2022
Filistinliler Akdeniz'deki doğal gaz haklarını istiyor Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Gazze

Filistinli gruplar tarafından Gazze Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Bizim gazımız, bizim hakkımız", "Özgürce ve onurlu bir şekilde seyahat etmek hakkımız", "İsteseniz de istemeseniz de hakkımızı alacağız", "Gazze ablukası insanlık suçudur" yazılı pankartlar açıldı.

Etkinlik sırasında Gazze açıklarındaki çok sayıda teknede Filistin bayrakları taşındı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait insansız hava aracı "Şihab" uçuruldu.

"Doğal zenginliklere ilişkin haklarımızdan feragat etmeyeceğiz"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Düşmana, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan deniz yolu ve Gazze denizindeki gaz başta olmak üzere doğal zenginliklere ilişkin haklarımızdan feragat etmeyeceğimizi söylüyoruz." dedi.

Hindi, Gazze halkının, ablukanın devam etmesi nedeniyle ekonomik ve insani açıdan zor şartlar altında yaşadığını, onlarca Filistinli ailenin, onurlu bir hayat sürmelerini sağlayacak bir ekmek kapısının bulunmadığını dile getirdi.

Doğu Akdeniz'deki en eski doğal gaz sahası "Gazze Marine"

Gazze Marine doğal gaz sahası Doğu Akdeniz'de keşfedilen ilk doğal gaz sahası olma özelliği taşıyor. Akdeniz'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1999 yılında keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas (BG) şirketi tarafından geliştirildi.

İsrail, Filistin'in Gazze Marine doğal gaz sahasını geliştirmesine izin vermiyor. Filistin söz konusu doğal gaz sahasındaki hakkını teyit etmek ve uluslararası boyutta İsrail üzerinde baskı unsuru oluşturmak için üç yıl önce Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılmış olsa da hala bu doğal gaz sahasını kullanamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular başlıyor

Benzer haberler

Filistinliler Akdeniz'deki doğal gaz haklarını istiyor

Filistinliler Akdeniz'deki doğal gaz haklarını istiyor

Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı

Gazze'deki Filistinli kadınlardan çevre dostu projeler

Filistinli genç adam Gazze'de nadir akvaryum bitkileri yetiştiriyor

Filistinli genç adam Gazze'de nadir akvaryum bitkileri yetiştiriyor
Gazze'deki Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor

Gazze'deki Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor
Yeryüzü Doktorları Gazze'de İsrail'in kararttığı hayatlara ışık olmaya çalışıyor

Yeryüzü Doktorları Gazze'de İsrail'in kararttığı hayatlara ışık olmaya çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet