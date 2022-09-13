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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Maliar, 6 Eylül'den bu yana Harkiv bölgesinde 300'den fazla yerleşim biriminin, Rus güçlerinden geri alındığını söyledi.

Mustafa Deveci   | 13.09.2022
Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

Harkiv

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı Balakliya şehrinde, Harkiv bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırılara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

6 Eylül'den bu yana yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik bir alanın Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Maliar, "300'den fazla yerleşim yeri ve yaklaşık 150 bin insanımız, fiilen rehin tutuldukları işgalden kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Maliar, bölgede Rus güçlerine yönelik karşı saldırıların devam ettiğini, Harkiv bölgesinin tamamen geri alınıncaya kadar da süreceğini kaydetti.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı öncesinde Harkiv bölgesinin yüzde 30'nun Rus güçlerinin elinde bulunduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 15 olduğunu belirtmişti.

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