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Dünya

Filistin'in yeni Başbakanı Mustafa, kabinesini Devlet Başkanı Abbas'a sundu

Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa'nın, kabinesini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğu belirtildi.

Gülşen Topçu, Qais Omar Darwesh Omar  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Filistin'in yeni Başbakanı Mustafa, kabinesini Devlet Başkanı Abbas'a sundu

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Başbakan Mustafa'nın, 23 bakandan oluşan 19'uncu kabineyi ve hükümet programını Abbas'a sunduğu kaydedildi.

Abbas'ın yayımladığı kararnameyle hükümet listesini onayladığı aktarıldı.

Başbakan Mustafa'nın aynı zamanda Dışişleri Bakanı olarak görev aldığı hükümetin, 31 Mart'ta Abbas önünde yemin ederek göreve başlayacağı ifade edildi.

Haberde, hükümet programının, "Gazze halkına yönelik kapsamlı bir insani ve acil yardım planının geliştirilmesi, Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden yapılandırılması ve ekonominin istikrara kavuşturulmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını" içerdiği belirtildi.

Hükümet programının ayrıca, kurumsal reform, kurumların yeniden yapılandırılması ve birleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, dijital dönüşüm, hizmet düzeyinin yükseltilmesi, yargı sisteminin güçlendirilmesi, güvenlik ve emniyetin artırılmasını içerdiği kaydedildi.

Yeni hükümette yer alan bakanlar şu şekilde:

1- Muhammed Mustafa: Başbakan ve Dışişleri Bakanı

2- Şerhabil Yusuf Sadeddin ez-Zaim: Adalet Bakanı

3- Ziyad Mahmud Muhammed Heb er-Rih: İçişleri Bakanı

4- Ömer Ekrem Umran el-Bitar: Maliye Bakanı

5- Vail Muhammed Mahmud Zakkut: Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı

6- Sami Ahmed Arif Hicavi: Yerel Yönetim Bakanı

7- Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan: Sağlık Bakanı

8- Emced Saad Süleyman Berhem: Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı

9- Enes Husni Abdulgani Dahadha: Çalışma Bakanı

10- Muhammed Mustafa Muhammed Necm: Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı

11- Arafat Hüseyin Süleyman Usfur: Sanayi Bakanı

12- Muhammed Yusuf Muhammed el-Amur: Ulusal Ekonomi Bakanı

13- Abdurrazık Mahir Abdurrazık Netşe: İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı

14- Ahid Faik Atıf Biseysu: Bayındırlık ve İskan Bakanı

15- Samih Abdürrahim Hüseyin Hamed: Sosyal Kalkınma Bakanı

16- Rizk Abdurrahman Salim Selimiye: Tarım Bakanı

17- Hani Naci Atallah Abdülmesih el-Hayik: Turizm ve Eski Eserler Bakanı

18- Eşref Hasan Abbas el-Ağver: Kudüs İşleri Bakanı

19- İmadüddin Abdullah Selim Hamdan: Kültür Bakanı

20- Tarık Hüsni Salim Zareb: Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı

21- Muna Muhammed Mahmud el-Halili: Kadın İşleri Bakanı

22- Farsin Ohanes Fartan Ağabekyan: Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

23- Basil Abdurrahman Hasan Nasır el-Kefarne: Yardım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı


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