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Dünya

Filistin: Mescid-i Aksa'yı Yahudi baskınlarından korumak için Arap devletleri ile koordinasyon çabaları sürüyor

Filistin, Yahudi yerleşimci grupların baskın çağrılarının ardından Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunmasını talep etmek için başta Ürdün olmak üzere Arap ülkeleriyle koordinasyon çabalarının devam ettiğini duyurdu.

Said İbicioğlu   | 05.09.2021
Filistin: Mescid-i Aksa'yı Yahudi baskınlarından korumak için Arap devletleri ile koordinasyon çabaları sürüyor

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başta Ürdün olmak üzere Arap ülkeleri ile Mescid-i Aksa, Kudüs ve kutsal mekanlara koruma talep etmek için koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

Fanatik Yahudi gruplar bir süredir, yarın başlayıp 27 Eylül'e kadar aralıklarla devam edecek bayramlarda yerleşimcilere gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaları çağrısında bulunuyor.


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