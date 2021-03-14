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Dünya

Filistin'den Çekya'nın Kudüs'te temsilcilik açma kararına kınama

Filistin, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasının uluslararası hukuka yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti.

Gülşen Topçu   | 14.03.2021
Filistin'den Çekya'nın Kudüs'te temsilcilik açma kararına kınama

Kudüs

Çekya'nın 11 Mart'ta Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğe bağlı bir temsilcilik açmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Çekya'nın attığı adımın kınandığı açıklamada, bunun, Filistin halkına ve haklarına yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edildi.

Kararın, Avrupa'nın, 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Kudüs'ün hukuki ve siyasi statüsü konusundaki tavrına karşı bir isyan niteliğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin, Arap, İslam ve Avrupa ülkelerinin Çekya'nın bu tehlikeli kararından dönmesi için yaptıkları çağrılara rağmen bu konuda ısrarcı davrandığı dile getirildi.

Çekya'nın bu adımının, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda yürütülen çalışmalar üzerinde dramatik sonuçları olacağı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bu kararın sadece Orta Doğu barış sürecinde değil Filistin, Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkileri düzeyinde de doğuracağı sonuçlardan Çekya hükümetini sorumlu tuttu.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile dışişleri bakanlarının ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Çekya'nın bu kararından geri adım atması için müdahaleye çağrıldığı kaydedildi.

Çekya, 11 Mart'ta Batı Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açmıştı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrailli gayrimeşru yerleşimcilerin saldırısına karşı evini savunan iki Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Nablus kenti Gayrimeşru Yerleşime Karşı Direniş Halk Komitesi Koordinatörü Bilal İyd, AA muhabirine, Burin kentindeki Yahudi yerleşimcilerin, bir Filistinlinin inşa halindeki evine saldırdığını ve evin bir kısmını yıktıklarını belirtti.

Bilal İyd, "Yerleşimciler gelip saldırırken, bir süre sonra İsrail askerleri geldi ve Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle ateş etti. Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. İsrail askerleri, yerleşimcilere karşı hiçbir şey yapmadı. Bölgedeki Cefat Ronin Yahudi yerleşimlerinden saldırılar her hafta perşembe, cuma, ve cumartesi günleri yoğunluk kazanıyor." dedi.

İyd, İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralanan Filistinli iki gencin, Nablus'taki Refidya Hastanesine kaldırıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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