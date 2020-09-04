Filistin'de olağanüstü hal koronavirüs nedeniyle 1 ay daha uzatıldı
Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.
Ramallah
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Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini bugünden itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.
İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla Filistin'deki OHAL'de 7'nci aya girilmiş oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 192'ye, vaka sayısının 32 bin 817'ye, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 362'ye ulaştığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.