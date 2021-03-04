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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 314'e, vaka sayısının da 216 bin 802'ye ulaştığını duyurmuştu.

Esat Fırat   | 04.03.2021
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Ramallah

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk kez bir yıl önce ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, dün süresi dolan OHAL'le ilgili Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yeni bir kararname yayımladığını duyurdu.

Buna göre Filistin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki OHAL bugünden itibaren 1 ay daha uzatıldı.

Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL uygulaması birinci yılına girmiş oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 3 Mart 2020’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Abbas’ın ilan ettiği OHAL, işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca sadece A ve B bölgelerinde uygulanabiliyor. Hamas’ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs’ün banliyöleri ve Batı Şeria’nın C bölgelerinde bu karar uygulanmıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 314'e, vaka sayısının da 216 bin 802'ye ulaştığını duyurmuştu.

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