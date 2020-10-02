Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen OHAL süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.
Ramallah
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Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini yarından itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.
İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL'de 8'inci aya girilmiş oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 379, vaka sayısının da 51 bin 607 olduğunu duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.