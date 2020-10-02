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Dünya

Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen OHAL süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Muhammed Semiz   | 02.10.2020
Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Ramallah


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini yarından itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL'de 8'inci aya girilmiş oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 379, vaka sayısının da 51 bin 607 olduğunu duyurmuştu.

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