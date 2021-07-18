Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Yönetimi’nden İsrail’e 'Kudüs gerginliği' uyarısı

Filistin Yönetimi, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan gerginlik nedeniyle Tel Aviv yönetimine uyarıda bulundu.

Esat Fırat   | 18.07.2021
Filistin Yönetimi’nden İsrail’e 'Kudüs gerginliği' uyarısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı

Kudüs

Filistin resmi haber ajansına göre, Filistin Yönetimi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ve gerçekleştirdikleri ihlallerin kınandığı belirtildi.

Bu baskınların güven ve istikrarı tehdit ettiğine, Filistinlilerin dini duygularını tahrik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail yönetiminin söz konusu gerginlikten sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in bu provokasyonunun, ABD yönetiminin Kudüs’teki tarihi statükonun korunması yönünde yaptığı çağrıya bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi.

Mescid-i Aksa’da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif’te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif’e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Öğleden sonra da fanatik Yahudilerin baskınlarını sürdürmesi beklenen Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 binin üstünde günlük vaka kaydedildi
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki saldırıları ve gözaltıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki saldırıları ve gözaltıları kınadı

Filistin Yönetimi’nden İsrail’e 'Kudüs gerginliği' uyarısı

İsrail polisi korumasında binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı

İsrail güçleri Yahudi yerleşimcilerin yürüyüşü için Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattı
Filistin, Barcelona'nın İsrail takımıyla işgal altındaki Kudüs'te maç yapmayı reddetmesinden memnun

Filistin, Barcelona'nın İsrail takımıyla işgal altındaki Kudüs'te maç yapmayı reddetmesinden memnun
İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti

İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye müdahale etti