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Dünya

Filistin Toprak Günü Kovid-19 gölgesinde kutlandı

30 Mart Toprak Günü'nün 44. yıl dönümü, tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle “Bayrağını Yükselt” kampanyasıyla kutlandı.

Esat Fırat   | 31.03.2020
Filistin Toprak Günü Kovid-19 gölgesinde kutlandı

Kudüs

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 44. yıl dönümü, tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle “Bayrağını Yükselt” kampanyasıyla kutlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentleriyle İsrail’e bağlı Filistin kentlerinde yaşayan Filistinliler, “Bayrağını Yükselt” kampanyası çerçevesinde evlerinin balkonlarına, pencerelerine ve damlarına çıkarak Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Filistinliler ayrıca “Bayrağını Yükselt” kampanyasına sosyal medyada açtıkları hashtag ile de destek verdi.

Kampanyanın Koordinatörü Abdülkerim El-Kahlot da AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kampanya, Filistin Toprak Günü'nü anmak için bir gençlik girişimidir ve korona virüsünün patlak vermesi nedeniyle yıl dönümünü anmak için kitlesel etkinlikler düzenlemek mümkün değildi.” dedi.

Kahlot, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin bu kampanyaya destek verdiğini belirterek, diasporadaki Filistinlilerin de sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ve videolarla destek verdiğini kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenledikleri araç konvoyuyla “Bayrağını Yükselt” kampanyasına destek verdi.

Öte yandan İsrail’e bağlı kentlerde yaşayan Filistinliler de koronavirüs nedeniyle sosyal medyada kampanyay destekledi.

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinden (YATK) yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilere evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve damlarından Filistin bayraklarıyla Toprak Günü’nü kutlama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Toprak Günü’nün koronavirüs nedeniyle ancak bu şekilde kutlanabileceğine dikkat çekildi.

YATK, sosyal medya hesabından, Filistinlilerin evlerinin pencerelerinden, balkonlarından ve damlarından kampanyaya verdikleri desteğe ilişkin fotoğraf ve video paylaşımında bulundu.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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