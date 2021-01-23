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Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 424 bini geçti

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 912 arttı.

Dildar Baykan   | 23.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 424 bini geçti

Washington

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 196 bin 333 artışla 25 milyon 394 bin 822'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 222 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 295 milyon 543 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 128 bini geçen vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 233 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 627 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 74 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 641 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 755 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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