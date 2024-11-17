Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,101.60
BTC/USDT
90,560.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarından ABD yönetimi sorumlu

Filistin, sonuncusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlenen bombardıman olmak üzere İsrail'in bölgede devam eden "katliamlarından" ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Aysar Alais, Halime Afra Aksoy  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarından ABD yönetimi sorumlu Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Beyt Lahiya'da zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binayı hedef alan son bombardımanı başta olmak üzere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminin, işledikleri suçların cezasından kaçmaları ve uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okumaları konusunda İsrail makamlarına siyasi bir kalkan sağladığını belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail makamlarının ABD'nin devam eden siyasi, mali ve askeri desteğini, "çok sayıda kişinin ölümüne yol açan soykırım niteliğindeki katliamlara dönüştürdüğünü" kaydetti.

Ebu Rudeyne, şiddet ve istikrarsızlık sarmalının büyüyerek tüm bölgeyi ateşe atma riski oluşturacağı konusunda uyarıda bulundu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, ABD yönetiminden, saldırıları ve Filistin halkı aleyhindeki soykırım suçunu durdurması, acil ateşkes çağrısında bulunan 2735 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası meşru kararlara uyması ve bölgenin tamamına yardımların ulaştırılması konusunda İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile orta kesimindeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği 6 saldırıda 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: (Yenidoğan çetesi) Bu tür çetelerle mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz
İstanbul'da haklarında yakalama emri ve hapis cezası bulunan 1923 kişi gözaltına alındı
Yurdun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Konya çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri envanterine girişinin 50. yılı etkinliği yapıldı

Benzer haberler

Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarından ABD yönetimi sorumlu

Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarından ABD yönetimi sorumlu

Papa Franciscus: "Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor"

Yönetmen Saleh, Filistin'de yaşananları beyaz perdeye taşımaya devam edecek

İsrail'in Gazze'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 96 kişi öldü

İsrail'in Gazze'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği saldırılarda 96 kişi öldü
İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu okula düzenlediği saldırıda 10 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu okula düzenlediği saldırıda 10 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da "sesli eylem"le protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da "sesli eylem"le protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet