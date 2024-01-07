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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırıları ve ateşkes çabalarını görüşmek üzere Kahire'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gittiği belirtildi.

Fayez Abdulsalam, Gülşen Topçu  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırıları ve ateşkes çabalarını görüşmek üzere Kahire'de

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu ifade edildi.

Abbas-Sisi görüşmesinde, "İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların" ele alınması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.

Abbas ile Sisi görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

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