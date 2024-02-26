Dolar
31.12
Euro
33.75
Altın
2,029.61
ETH/USDT
3,174.60
BTC/USDT
54,374.00
BIST 100
9,334.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'in 27. Haftasındaki Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti

Abbas, istifasını sunan Iştiyye'den ve kabinedeki diğer bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar geçici hükümet olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin sunduğu istifayı kabul etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Abbas, Iştiyye ile Ramallah'ta görüştü.

Hükümetin istifasını kabul eden Abbas, Iştiyye ve kabinedeki bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar "geçici hükümet" olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bugün düzenlenen haftalık kabine toplantısında Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama
Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü
MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti

BM: Güçlü Filistin hükümeti, kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip

Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hudeyde kentini vurduğunu duyurdu

Filistinli uzmanlar, hükümetin istifasının "uluslararası talep ve ulusal bir karar" olduğu görüşünde

Filistinli uzmanlar, hükümetin istifasının "uluslararası talep ve ulusal bir karar" olduğu görüşünde
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'i uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'i uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırdı
Filistinli yetkili Bergusi'den "geçici birlik hükümeti" kurulması çağrısı

Filistinli yetkili Bergusi'den "geçici birlik hükümeti" kurulması çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet