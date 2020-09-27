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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin davası BM için en büyük sınavdır

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin davasının Birleşmiş Milletler (BM) için en büyük sınav olduğunu söyledi.

Ali Semerci   | 27.09.2020
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin davası BM için en büyük sınavdır

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etti.

BM'nin Filistin davası için önemini vurgulayan Abbas, "Filistin davası BM için en büyük sınavdır. Biz, hakkımızdan fazlasını istemediğimiz gibi azını da kabul etmeyeceğiz." dedi.

Abbas, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hâlâ BM'nin Filistin davasını uluslararası meşruiyete uygun olarak barışçıl çözüme kavuşturmada tüm sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. İsrail ve ABD yönetiminin bu uluslararası örgüte (BM'ye) ve uluslararası meşruiyet kararlarına yönelik saldırısının yoğunlaştığı bir zamanda, bu örgüte bağlılığımız artıyor."

Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlıkları uğruna yürüttükleri meşru mücadelelerinin destekçisi olması için BM'ye umut bağladığını kaydeden Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik hakkını kazanması için çalışma sözü verdi.

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