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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin destekçisi İtalyan şef Rubini darbedildi

İtalya'da Filistin'i destekleyen görüşleriyle bilinen ve "Chef Rubio" adıyla tanınan televizyon programcısı şef Gabriele Rubini, "siyonist" olarak tanımladığı kişilerce darbedildiğini belirtti.

Barış Seçkin  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Filistin destekçisi İtalyan şef Rubini darbedildi

Roma

Rubini, dün gece saatlerinde saldırıya uğradıktan sonra yüzü, gözü şişmiş ve kan içinde X platformundaki hesabından gönderi paylaştı.

"Teröristler. Bunlar Siyonist Yahudiler. Beni evimin dışında beklediler. 6 kişiydiler. Girişteki telleri beni katletmek için kestiler." ifadelerini kullanan Rubini, kendisine saldıranların arabasına da ciddi şekilde zarar verdiğini kaydetti.

Gabriele Rubini'nin görüntüleri sosyal medya hesaplarına koymasının ardından pek çok kişi saldırıya tepki gösterdi.

Rubini'nin saldırıya uğradığı haberinin ardından Roma Sapienza Üniversitesi'nde Filistin'e destek için çadır kurma eylemi yapan öğrenciler de pankart açarak ünlü şef için dayanışma mesajı paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Rubini'nin paylaşımının altına, "Çok ama çok üzgünüm. Daha önce benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküntü yaşıyoruz. Seninle büyük dayanışma içindeyim. Seni bu hale getirenlerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Rubini de sabah saatlerinde hastaneden paylaştığı fotoğrafla kendisine gönderilen destek ve dayanışma mesajlarına teşekkür etti.

Eski ragbi oyuncusu 41 yaşındaki Rubini, sporu bıraktıktan sonra 2010’da aşçılık belgesi aldı. Rubini, 2013’ten bu yana televizyonlarda yaptığı mutfak ve yemek programları sayesinde "Şef Rubio" olarak ülkesinde ün sahibi oldu.

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