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Dünya

Filistin, ABD'nin BMGK'daki tutumuna tepki gösterdi

Filistin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı.

Mehmet Nuri Uçar   | 17.05.2021
Filistin, ABD'nin BMGK'daki tutumuna tepki gösterdi

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin tutumu nedeniyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması için BM Genel Kuruluna başvurmak üzere harekete geçileceği kaydedildi.

ABD'nin, BMGK'nın ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerinin ardından Konsey dün 3. kez toplanmıştı.

BMGK mayıs dönem başkanı olan Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi, kendisinin yönettiği toplantıda, ABD'yi BMGK'nın krize çözüm bulmaya yönelik çabalarını engellemekle suçlamıştı.

Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesisi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BMGK'ye destek vermeli." demişti.

Bir hafta içinde üçüncü kez toplanan BMGK hala somut bir adım atamadı.

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