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Dünya

Filistin, ABD ve uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim yerleri inşasını durdurması için tutum almaya çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Filistin, başta Başkan Biden yönetimi olmak üzere tüm bileşenleriyle uluslararası toplumun İsrail'i yerleşim yeri inşalarını durdurmaya zorlayacak sağlam ve güçlü bir duruş sergilemesini bekliyor." açıklamasını yaptı.

Qais Omar Darwesh Omar,Said İbicioğlu   | 15.04.2021
Filistin, ABD ve uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim yerleri inşasını durdurması için tutum almaya çağırdı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı başta ABD yönetimi olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'i yerleşim yerleri inşalarını durdurmaya zorlayacak sağlam ve güçlü bir tutum sergilemesini beklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal makamları, başta Doğu Kudüs ve çevresi olmak üzere Batı Şeria'daki yerleşim yeri, devasa yol ve tünellerin inşasını hızlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu adımların müzakere edilmiş siyasi çözüm fırsatlarına zorluklar ve engeller oluşturacağı ayrıca üzerinde anlaşılan uluslararası referanslar temelinde barışa açılan kapıyı kapatacağı vurgulandı.

Yerleşim yerlerinin her türünün savaş suçu olduğu ve uluslararası hukuk önünde hesap verileceği belirtilen açıklamada, en sonuncusu Har Homa yerleşiminde 540 yeni birimin onaylanması ve sokak ile yerleşim tünellerinin inşasının neredeyse tamamlanması olmak üzere ardışık yerleşim yeri inşası ilanları, İsrail'in barış sürecini yeniden başlatma ve sabote etme yönündeki uluslararası çabaları baltaladığının kesin kanıtı olduğu ifade edildi.

Açıklamada "Filistin, başta Başkan Joe Biden yönetimi olmak üzere tüm bileşenleriyle uluslararası toplumun İsrail'i yerleşim yeri inşalarını durdurmaya zorlayacak sağlam ve güçlü bir duruş sergilemesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında yaptıkları açıklamalarda, Arap-İsrail çatışmasını çözmek için "iki devletli çözüme" bağlı kalacaklarını ve Batı Şeria'da "ilhaka" ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı çıkacaklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın ifadelerine göre, Biden başkanlığındaki ABD yönetimi, göreve geldiğinden beri defalarca İsrail'e, ilhak, Yahudi yerleşim birimi inşa ve yıkım politikaları dahil iki devletli çözüm ilkesini baltalayacak tek taraflı uygulamalardan kaçınma çağrısında bulundu.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası ve genişletme çalışmaları ile ilhak planı konusunda eski Başkan Donald Trump ve yönetiminden kayıtsız şartsız destek alıyordu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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