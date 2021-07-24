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Dünya

Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.07.2021
Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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