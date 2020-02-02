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Dünya

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.02.2020
Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü

Kuala Lumpur

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta Filipinler'in başkenti Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.


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