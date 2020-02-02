Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü
Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Kuala Lumpur
Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta Filipinler'in başkenti Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi
Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.
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