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Dünya

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Sangay bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sangay bölgesinin 106 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

7,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 620 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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