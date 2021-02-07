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Dünya

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 07.02.2021
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi.

Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

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