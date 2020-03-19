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Dünya, Koronavirüs

Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı.

Recep Şakar   | 19.03.2020
Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

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