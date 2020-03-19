Fiji’de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı.
Melbourne
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Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı.
Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.
Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.
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