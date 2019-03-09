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Dünya

'FETÖ'nün mal varlıkları Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir'

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, "FETÖ'nün yurt içi ve dışındaki mal varlıkları Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine aittir." dedi.

Nezir Aliyev   | 09.03.2019
'FETÖ'nün mal varlıkları Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir'

Bişkek

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'daki FETÖ varlıklarının TMSF'ye kazandırılmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yurt içi ve dışındaki FETÖ'nün mal varlıkları Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine aittir. Terör örgütü FETÖ'nün yurt dışındaki mal varlıkları Türkiye'den yatırım olarak gelmiştir. İster alışveriş merkezleri ister okulları olsun. Biz bunları devraldıktan sonra bu şirketler katma değer üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecekler." 

Türkiye tarafından kayyum atanan şirketlerin büyütüleceğini ve istihdamın artırılacağını vurgulayan Fırat, "Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk köprüsüne ilave bir halka kazandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, bir hafta önce, FETÖ'ye ait Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki şube ve mülklerinin TMSF'ye devredilmesi kararını almıştı.


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