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Dünya, Libya

Fethi Başağa, Libya'yı içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak yol haritasını açıkladı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, ülkeyi ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarından kurtaracak yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Gülşen Topçu   | 20.06.2022
Fethi Başağa, Libya'yı içinde bulunduğu krizlerden kurtaracak yol haritasını açıkladı Fotoğraf: Mücahit Aydemir/AA

Trablus

Başağa yaptığı yazılı açıklamayla, yol haritasının hangi konuları kapsadığına dair bilgi verdi.

Yeni yol haritasına göre Başağa, "on yıllık bir kaosun ardından ülkeyi seçimlere götürecek bir dizi önlem alacağını ve en kısa zamanda devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için çalışacağını" belirtti.

Başağa ayrıca, seçimler için gerekli adımları atacak, zaman çizelgeleri ve teknik işler üzerinde çalışacak "Seçmenler ve Seçim İşleri Yüksek Koordinatörlüğü" kuracaklarını ifade etti.

Yol haritası kapsamında ekonomik kalkınma sözü de veren Başağa, bunun gerçekleşmesi için temel hizmetlerde istikrar ve finansal hesap verebilirlik açısından bazı değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Başağa son olarak, güvenliğin sağlanması, seçimlerde oy kullanma hakkının herkes için garanti altına alınması ve petrol üretiminde istikrar sağlanması gerektiğini kaydetti.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da bir süredir iki ayrı hükümet bulunuyor.

Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş, ancak yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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