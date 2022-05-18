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Dünya

Fethi Başağa, hükümetinin Sirte’den çalışmalara başlayacağını açıkladı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başbakanlığa seçtiği Fethi Başağa, çarşamba gününden itibaren hükümetinin Sirte'den çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Ebu Bekir Aşkın   | 18.05.2022
Fethi Başağa, hükümetinin Sirte’den çalışmalara başlayacağını açıkladı

Trablus

Başağa, Sirte kentinde yaptığı görüntülü açıklamada, Trablus'a gelmesinin ardından Ulusal Birik Hükümeti taraftarları ile kendisini destekleyen silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratik sürece ve hükümetin barışçıl bir şekilde devredileceğine inandıklarını belirten Başağa, hükümetinin çarşamba gününden itibaren Sirte kentinden çalışmalara başlayacağını ve Trablus'a ancak barışçıl yollar ile gireceğini söyledi.

Başağa dün sabah saatlerinde Trablus'a gelmişti.

Daha sonra Ulusal Birlik Hükümeti taraftarları ile Başağa'yı destekleyen silahlı gruplar arasında çatışma yaşanmış, bunun üzerine Başağa, Trablus'tan ayrılmıştı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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