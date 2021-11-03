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Dünya

Fener Rum Patriği Bartholomeos New York'ta hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.

Betül Yürük   | 03.11.2021
Fener Rum Patriği Bartholomeos New York'ta hastaneye kaldırıldı

New York

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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