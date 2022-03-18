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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Federer, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışladı

İsviçreli tenisçi Roger Federer, savaş nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 18.03.2022
Federer, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışladı

İstanbul

Federer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ailem ve ben Ukrayna'da yaşananların fotoğraflarını görmekten dehşete düşmüş durumdayız. Savaştan etkilenen masum insanlar için çok üzgünüz. Barışı destekliyoruz. Şu anda yaklaşık 6 milyon Ukraynalı çocuk okullarından uzak kaldı. Böyle kritik bir zamanda eğitime erişim sağlamak çok önemli ve bu travmatik zamanda onlara destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli tenisçi, Ukraynalı çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için Roger Federer Vakfı aracılığıyla sivil toplum kuruluşu War Child Holland'a 500 bin dolar bağış yaptıklarını belirtti.


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