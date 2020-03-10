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Dünya, Koronavirüs

Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Fas'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Halime Afra Aksoy   | 10.03.2020
Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Rabat

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kasablanka kentinde solumun sorunu, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkları olan 89 yaşındaki Faslı bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi. 

Uzman ekip tarafından gözetim altında tutulan hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, cumartesi günü Marakeş'e gelen Fransız bir turistte Kovid-19 görüldüğünü ve ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiğini bildirmişti.

Açıklamada, Fransız turistin karantina altına alındığı ve sağlık durumunun endişe verici olmadığı kaydedilmişti. 

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