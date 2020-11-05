Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 8. kez uzatıldı
Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.
Rabat
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL kararının 1 ay daha uzatılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
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Açıklamada, OHAL'in 10 Aralık'a kadar geçerli olacağı ifade edildi.
İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiği açıklanmıştı.
Uygulama bundan önce yedi kez daha uzatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.